ВСУ убили одного мирного жителя и ранили ещё 11 ракетным ударом по Токмаку
Рогов: Один человек погиб и 11 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Токмаку
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, один человек погиб и по меньшей мере 11 получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Один человек погиб и не менее 11 ранены — все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу. Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется", — сказано в публикации.
Ранее сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал посёлок Новый Волоконовского района Белгородской области. Сброшенная бомба попала в проезжавший автомобиль, ранен водитель.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин