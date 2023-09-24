ВСУ убили одного мирного жителя и ранили ещё 11 ракетным ударом по Токмаку

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, один человек погиб и по меньшей мере 11 получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Один человек погиб и не менее 11 ранены — все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу. Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется", — сказано в публикации.