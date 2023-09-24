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Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 12:29
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ВСУ убили одного мирного жителя и ранили ещё 11 ракетным ударом по Токмаку

Рогов: Один человек погиб и 11 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Токмаку

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Токмаку Запорожской области, один человек погиб и по меньшей мере 11 получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Один человек погиб и не менее 11 ранены — все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу. Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется", сказано в публикации.

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Ранее сегодня стало известно, что украинский беспилотник атаковал посёлок Новый Волоконовского района Белгородской области. Сброшенная бомба попала в проезжавший автомобиль, ранен водитель.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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