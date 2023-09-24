Москвичей ждёт пик бабьего лета и похолодание до +6 градусов

Следующие выходные в Москве выдадутся дождливыми, температура опустится до плюс 15 градусов. Об этом рассказал РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале предстоящей недели столбик термометра будет держаться на уровне 20 градусов выше нуля в дневное время, но ночью температура начнёт падать до плюс шести-восьми градусов. По утрам на дорогах ожидается плохая видимость из-за туманов. Четверг и пятница станут самыми жаркими в текущем периоде бабьего лета, будет 22–23 градуса. Такая погода больше характерна для июня или августа, отметил синоптик.

А вот в выходные атлантический циклон принесёт резкое похолодание. Днём в субботу температура достигнет 15–20 градусов, а в воскресенье ожидается 10–15 градусов. Зарядят дожди, небо затянется тучами, предупредил Тишковец.