В Курске отменили праздничный салют в День города
Глава Курска Куцак сообщил об отмене праздничного салюта в День города
Праздничный салют, который должен был состояться в честь 991-летия города Курска в воскресенье, отменён. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Игорь Куцак.
"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", — написал Куцак.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курском районе, и призвал земляков оповещать о подозрительных объектах.
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