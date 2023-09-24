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24 сентября, 13:40

В Курске отменили праздничный салют в День города

Глава Курска Куцак сообщил об отмене праздничного салюта в День города

Праздничный салют, который должен был состояться в честь 991-летия города Курска в воскресенье, отменён. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Игорь Куцак.

"В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", — написал Куцак.

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курском районе, и призвал земляков оповещать о подозрительных объектах.

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Unsplash

Александра Мышляева
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