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24 сентября, 14:07

Суровая пермячка до полусмерти избила бутылкой знакомого, который её изнасиловал

В Пермском крае женщина избила бутылкой изнасиловавшего её знакомого

В Пермском крае женщина избила бутылкой изнасиловавшего её знакомого. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на материалы Александровского городского суда.

Всё произошло в городе Александровске. Жительница вспомнила, как накануне мужчина воспользовался её слабостью и надругался над ней. Бойкая женщина решила не оставлять ситуацию без внимания и пришла к нему в барак, чтобы во всём разобраться.

"Она спросила, зачем он её накануне изнасиловал. После того как мужчина сказал: "А тебе разве не понравилось", женщина стала бить его бутылкой по голове", — говорится в материалах дела.

По словам женщины, в ходе разборок она была пьяна и била мужчину до тех пор, пока не увидела растекающуюся по полу лужу крови. А когда пострадавший начал хрипеть, она испугалась и выбежала из барака. В итоге суд назначил ей четыре года условного срока.

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Ранее Лайф рассказывал, как 31-летний житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) во время ночных посиделок в жилой постройке на берегу озера Халято зарубил топором двоих приятелей и изнасиловал знакомую. После совершённых преступлений он попытался скрыться, но попался полицейским.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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