Преподаватель нашла пистолеты и ящик с патронами на своей даче в Ленобласти

В посёлке Токсово Ленинградской области женщина обнаружила ящик с патронами и два пистолета на территории собственного загородного дома. Об этом пишет SHOT.

32-летняя педагог Университета имени Герцена приехала на дачу поздно вечером и увидела ящики, когда отправилась в дворовый туалет. Женщина тут же вызвала полицию. В найденном арсенале оказались револьвер системы Нагана образца 1895 года и усовершенствованный гладкоствольный пистолет, к ним прилагалось почти триста патронов.

Оружие признано пригодным для стрельбы, но оно нигде не зарегистрировано. Правоохранители выясняют, как ящики попали на участок к учительнице.