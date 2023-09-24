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24 сентября, 13:51

Преподаватель нашла пистолеты и ящик с патронами на своей даче в Ленобласти

В посёлке Токсово Ленинградской области женщина обнаружила ящик с патронами и два пистолета на территории собственного загородного дома. Об этом пишет SHOT.

32-летняя педагог Университета имени Герцена приехала на дачу поздно вечером и увидела ящики, когда отправилась в дворовый туалет. Женщина тут же вызвала полицию. В найденном арсенале оказались револьвер системы Нагана образца 1895 года и усовершенствованный гладкоствольный пистолет, к ним прилагалось почти триста патронов.

Оружие признано пригодным для стрельбы, но оно нигде не зарегистрировано. Правоохранители выясняют, как ящики попали на участок к учительнице.

В Петербурге у сторонника террористической организации нашли схрон с оружием

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Ранее сообщалось, что "комплект диверсанта" нашли у троих жителей Белгородской области: среди обнаруженного тысячи патронов, ружья, гранаты и ампулы с промедолом, который применяют при ранениях.

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Татьяна Миссуми
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