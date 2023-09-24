Волейболистки "Динамо" выиграли Кубок столетия
"Динамо" выиграло Кубок столетия отечественного волейбола среди женских команд
Кубок столетия отечественного волейбола среди женских команд. Обложка © t.me / Волейбольный клуб "Динамо" (Москва)
Московский волейбольный клуб "Динамо" обыграл "Ленинградку" в финальном матче Кубка столетия среди женских команд. Встреча завершилась со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).
Финал четырёх проходил в Новосибирске. Третье место досталось казанскому клубу "Динамо – Ак Барс" после победы над калининградским "Локомотивом". Их матч закончился со счётом 3-2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).
Всего в Кубке столетия принимали участие восемь команд. В ходе первого этапа их разбили на две группы и провели турнир в два круга, по результатам которого две лучшие команды каждого квартета оказались в полуфинале.
А ранее Лайф рассказывал, как петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвёртого тура группового этапа РПЛ Фонбет Кубка России по футболу в столице Чеченской Республики. Бело-голубые удачно реализовали серию пенальти после счёта 3:3 и зубами вырвали победу.