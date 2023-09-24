Волейболистки "Динамо" выиграли Кубок столетия

Финал четырёх проходил в Новосибирске. Третье место досталось казанскому клубу "Динамо – Ак Барс" после победы над калининградским "Локомотивом". Их матч закончился со счётом 3-2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8).

Всего в Кубке столетия принимали участие восемь команд. В ходе первого этапа их разбили на две группы и провели турнир в два круга, по результатам которого две лучшие команды каждого квартета оказались в полуфинале.