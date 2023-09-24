В ДНР ввели военную цензуру на почту, телефонные разговоры и СМС
В Донецкой Народной Республике объявили о введении военной цензуры на общение по телефону и через Интернет, а также на отправку писем и посылок. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.
"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", — говорится в документе.
Теперь региональные УФСБ, Минсвязи и Министерство информации утвердят перечень и порядок мероприятий, необходимых для исполнения задачи. Указ подписан ещё 18 сентября, а сегодня он вступил в силу.
Также Пушилин ввёл комендантский час в ДНР по будням с 23:00 до 04:00. Ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб. Частные автомобили и такси смогут передвигаться только по спецразрешению.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин