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Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 14:25
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В ДНР ввели военную цензуру на почту, телефонные разговоры и СМС

В Донецкой Народной Республике объявили о введении военной цензуры на общение по телефону и через Интернет, а также на отправку писем и посылок. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

"Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами", говорится в документе.

Теперь региональные УФСБ, Минсвязи и Министерство информации утвердят перечень и порядок мероприятий, необходимых для исполнения задачи. Указ подписан ещё 18 сентября, а сегодня он вступил в силу.

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Также Пушилин ввёл комендантский час в ДНР по будням с 23:00 до 04:00. Ограничения не распространяются на сотрудников органов безопасности и некоторых служб. Частные автомобили и такси смогут передвигаться только по спецразрешению.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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