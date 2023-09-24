В США раскрыли неприглядную правду о технике, которой Запад снабжает ВСУ

Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются. Об этом в интервью для ютуб-канала Dialogue Works рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Они получают старьё. Эта техника не работает так, как должна, в ней дыры, ей требуется ремонт", — заявил он.