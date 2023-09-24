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24 сентября, 14:36

В США раскрыли неприглядную правду о технике, которой Запад снабжает ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад поставляет Киеву старьё, в котором не нуждается

Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются. Об этом в интервью для ютуб-канала Dialogue Works рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Они получают старьё. Эта техника не работает так, как должна, в ней дыры, ей требуется ремонт", — заявил он.

Джонсон убеждён, что Украина не может победить Россию на поле боя. Причиной тому отсутствие своего военного производства и, как следствие, полная зависимость от Запада.

В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

А ранее стало известно, что российские военные из гаубиц "Мста-Б" уничтожили образцы зарубежного вооружения и военной техники, которые были поставлены украинской армии западными партнёрами. Огонь по вражеским объектам вёлся высокоточными боеприпасами.

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Wikipedia

Юрий Лысенко
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