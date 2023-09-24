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24 сентября, 14:43

Московский бизнесмен нашёл на машине жучок после конфликта с партнёром из Турции

Московский бизнесмен попал под слежку после конфликта с партнёром из Турции. По данным SHOT, 39-летний предприниматель из строительной компании, занимающейся ремонтом зданий в столице, приехал чинить подвеску своей "мазды" в автомастерскую на Славянском бульваре. Там он нашёл под днищем машины странное устройство, которое оказалось GPS-трекером.

Жучок, найденный бизнесменом из Москвы. Видео © SHOT

По словам бизнесмена, ещё неделю назад, когда он приезжал в тот же сервис, маячка не было. Однако недавно предприниматель решал некий "спорный вопрос" с партнёром из Турции, который, по его мнению, после переговоров и мог установить устройство. Сейчас эту версию проверяет полиция.

Жучок, найденный бизнесменом из Москвы. Фото © SHOT

Жучок, найденный бизнесменом из Москвы. Фото © SHOT

В Москве на свадьбе украли не невесту, а у невесты

В Москве на свадьбе украли не невесту, а у невесты

А в Свердловской области бизнесмен сам выкинул в мусорку пакет с 6,3 миллиона рублей и заявил о пропаже в полицию. Мужчина подумал, что крупную сумму украли, но потом вспомнил, что перепутал наличку с мусором.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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