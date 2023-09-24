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24 сентября, 15:00

Неймар потребовал отставки главного тренера "Аль-Хиляля"

MD: Неймар потребовал отставки Жоржи Жезуша после ссоры в раздевалке

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" бразильского происхождения Неймар потребовал оправить в отставку главного тренера команды Жоржи Жезуша, пишет Mundo Deportivo.

Поводом послужило то, что Неймар толкнул игрока узбекского "Навбахора" в матче Лиги чемпионов Азии. По данным издания, находясь в раздевалке, Жезуш раскритиковал спортсмена — и между ними начался конфликт.

К слову, тот матч закончился ничьей — 1:1.

Неймар побил рекорд Пеле по голам в составе сборной Бразилии по футболу

Неймар побил рекорд Пеле по голам в составе сборной Бразилии по футболу

Лайф писал, что в Москве задержали игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" Зовайеда Ахмеда Сайеда. Полиция нашла у него свёрток с 0,7 грамма мефедрона. Теперь спортсмену грозит до трёх лет лишения свободы.

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ТАСС / EPA

Матвей Константинов
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