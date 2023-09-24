Неймар потребовал отставки главного тренера "Аль-Хиляля"
MD: Неймар потребовал отставки Жоржи Жезуша после ссоры в раздевалке
Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" бразильского происхождения Неймар потребовал оправить в отставку главного тренера команды Жоржи Жезуша, пишет Mundo Deportivo.
Поводом послужило то, что Неймар толкнул игрока узбекского "Навбахора" в матче Лиги чемпионов Азии. По данным издания, находясь в раздевалке, Жезуш раскритиковал спортсмена — и между ними начался конфликт.
К слову, тот матч закончился ничьей — 1:1.
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ТАСС / EPA