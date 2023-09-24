"Она шарахала людей": Актёр Васильев признался, что стыдится коллеги по "Сватам" Артемьевой

Народный артист РФ Анатолий Васильев рассказал о высокомерном поведении актрисы Людмилы Артемьевой, с которой снимался в сериале "Сваты". В этом он признался aif.ru во время фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Кирове.

"Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал", — поделился Васильев.

Он сыграл Юрия Ковалёва в четырёх сезонах проекта, а Артемьева стала его экранной супругой Ольгой. Зрители видели перед собой симпатичную женщину, немного пугливую и очень переживающую за своего мужа. Но в жизни, по словам Васильева, актриса была надменной, что особенно ярко проявлялось в её отношении к поклонникам.

Васильев решил оставить съёмки, когда понял, что сериал не развивается и не наполняется глубоким содержанием. Последней каплей стало то, что один из зрителей добродушно рассказал ему, что смотрит новые серии "под пивко".