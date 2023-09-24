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24 сентября, 15:25

"Она шарахала людей": Актёр Васильев признался, что стыдится коллеги по "Сватам" Артемьевой

Актёр Васильев назвал коллегу по сериалу "Сваты" надменной в отношении зрителей

<p>Народный артист РФ Анатолий Васильев с актрисой Людмилой Артемьевой. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3234324/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Народный артист РФ Анатолий Васильев с актрисой Людмилой Артемьевой. Обложка © Kinopoisk

Народный артист РФ Анатолий Васильев рассказал о высокомерном поведении актрисы Людмилы Артемьевой, с которой снимался в сериале "Сваты". В этом он признался aif.ru во время фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Кирове.

"Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал", поделился Васильев.

Он сыграл Юрия Ковалёва в четырёх сезонах проекта, а Артемьева стала его экранной супругой Ольгой. Зрители видели перед собой симпатичную женщину, немного пугливую и очень переживающую за своего мужа. Но в жизни, по словам Васильева, актриса была надменной, что особенно ярко проявлялось в её отношении к поклонникам.

Васильев решил оставить съёмки, когда понял, что сериал не развивается и не наполняется глубоким содержанием. Последней каплей стало то, что один из зрителей добродушно рассказал ему, что смотрит новые серии "под пивко".

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Ранее Васильев заявил, что раньше ни за что бы не поверил в русофобию на Украине. По его словам, в советское время он не видел даже намёка на национализм и ненависть.

Татьяна Миссуми
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