"Она шарахала людей": Актёр Васильев признался, что стыдится коллеги по "Сватам" Артемьевой
Актёр Васильев назвал коллегу по сериалу "Сваты" надменной в отношении зрителей
Народный артист РФ Анатолий Васильев с актрисой Людмилой Артемьевой. Обложка © Kinopoisk
Народный артист РФ Анатолий Васильев рассказал о высокомерном поведении актрисы Людмилы Артемьевой, с которой снимался в сериале "Сваты". В этом он признался aif.ru во время фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" в Кирове.
"Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал", — поделился Васильев.
Он сыграл Юрия Ковалёва в четырёх сезонах проекта, а Артемьева стала его экранной супругой Ольгой. Зрители видели перед собой симпатичную женщину, немного пугливую и очень переживающую за своего мужа. Но в жизни, по словам Васильева, актриса была надменной, что особенно ярко проявлялось в её отношении к поклонникам.
Васильев решил оставить съёмки, когда понял, что сериал не развивается и не наполняется глубоким содержанием. Последней каплей стало то, что один из зрителей добродушно рассказал ему, что смотрит новые серии "под пивко".
Ранее Васильев заявил, что раньше ни за что бы не поверил в русофобию на Украине. По его словам, в советское время он не видел даже намёка на национализм и ненависть.