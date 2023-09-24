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24 сентября, 15:52

"Газель" насмерть сбила пешехода на тротуаре в Краснодаре

<p>Место смертельного ДТП с "газелью" в Краснодаре. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gibdd123region" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Кубани</a></p>

Место смертельного ДТП с "газелью" в Краснодаре. Фото © t.me / Госавтоинспекция Кубани

ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погиб пешеход, произошло в Краснодаре сегодня днём. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 12:30 мск в Краснодаре на пересечении улиц Российской и Солнечной <...> водитель "газели" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Skoda и Renault. От удара "газель" вылетела на тротуар, где находились люди", — говорится в сообщении.

От полученных травм 29-летний пешеход, который в момент столкновения находился на тротуаре, скончался в больнице. 27-летний водитель "газели" доставлен в отдел полиции. Сейчас с ним работает следователь.

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Александра Мышляева
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