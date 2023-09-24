"Газель" насмерть сбила пешехода на тротуаре в Краснодаре

ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погиб пешеход, произошло в Краснодаре сегодня днём. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 12:30 мск в Краснодаре на пересечении улиц Российской и Солнечной <...> водитель "газели" проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями Skoda и Renault. От удара "газель" вылетела на тротуар, где находились люди", — говорится в сообщении.

От полученных травм 29-летний пешеход, который в момент столкновения находился на тротуаре, скончался в больнице. 27-летний водитель "газели" доставлен в отдел полиции. Сейчас с ним работает следователь.