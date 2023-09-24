"Локомотив" обыграл "Зенит" со счётом 2:1 в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал сокрушительную победу над петербургским "Зенитом". Игра девятого тура Мир Российской премьер-лиги проходила на "Газпром-арене" и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей голами отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, который был удалён на шестой добавленной минуте матча. В команде из Петербурга уверенно отправил мяч в ворота соперника Матео Кассьерра.
Теперь "Зениту" предстоит встреча с "Оренбургом", а "Локомотив" сыграет с "Пари Нижний Новгород". Оба матча запланированы на 30 сентября.
Ранее московский "Спартак" победил в столичном дерби "Динамо" со счётом 1:0 в матче девятого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "Открытие банк арена".
ТАСС / Александр Демьянчук