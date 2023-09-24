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24 сентября, 16:27

"Локомотив" обыграл "Зенит" со счётом 2:1 в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" одержал сокрушительную победу над петербургским "Зенитом". Игра девятого тура Мир Российской премьер-лиги проходила на "Газпром-арене" и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, который был удалён на шестой добавленной минуте матча. В команде из Петербурга уверенно отправил мяч в ворота соперника Матео Кассьерра.

Теперь "Зениту" предстоит встреча с "Оренбургом", а "Локомотив" сыграет с "Пари Нижний Новгород". Оба матча запланированы на 30 сентября.

В двух параллельных матчах Кубка России победа определилась серией пенальти

В двух параллельных матчах Кубка России победа определилась серией пенальти

Ранее московский "Спартак" победил в столичном дерби "Динамо" со счётом 1:0 в матче девятого тура Мир Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе "Открытие банк арена".

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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