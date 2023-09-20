В двух параллельных матчах Кубка России победа определилась серией пенальти
"Урал" обыграл "Локомотив", а ЦСКА одолел "Сочи" в четвёртом туре Кубка России
Открывающие матчи сегодняшнего игрового дня четвёртого тура Кубка России по футболу между парами "Урал" – "Локомотив" и ЦСКА – "Сочи" завершились вничью в основное время. Судьба обеих встреч решалась послематчевой серией пенальти.
По итогу победа досталась командам, игравшим на домашних стадионах. Уральцы одолели железнодорожников в Екатеринбурге, за основное время не было забито ни одного мяча, счёт по пенальти — 4:2. А армейцы обыграли сочинскую команду в Москве, счёт в основное время — 1:1 (Кристиан Нобоа на 43-й и Иван Обляков на 78-й), по пенальти — 4:2.
А 19 сентября "Спартак" победил "Пари Нижний Новгород" в матче Кубка России с разгромным счётом 3:0. Оформив четвёртую победу в четырёх матчах, красно-белые гарантируют себе первое место в группе D.