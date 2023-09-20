В двух параллельных матчах Кубка России победа определилась серией пенальти

По итогу победа досталась командам, игравшим на домашних стадионах. Уральцы одолели железнодорожников в Екатеринбурге, за основное время не было забито ни одного мяча, счёт по пенальти — 4:2. А армейцы обыграли сочинскую команду в Москве, счёт в основное время — 1:1 (Кристиан Нобоа на 43-й и Иван Обляков на 78-й), по пенальти — 4:2.