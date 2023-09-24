Украинские механики-водители, служащие в танковых экипажах ВСУ, не могут справиться с Leopard, произведёнными в Германии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал разведчик первой гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ.

По его словам, российские бойцы на кадрах с БПЛА наблюдали сложности управления немецкими машинами: один из танков ВСУ протаранил задом дом, а другой не мог разобраться, как поворачивать. Разведчик считает причиной тому плохую подготовку украинских экипажей либо неисправность самой техники.

"Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", — дал свой комментарий по ролику разведчик.

Также военный допускает, что механики-водители настолько слабо обучены работать на "Леопардах", что попросту не чувствуют габаритов машин. А ещё он считает, что украинские военные не понимают всех возможностей немецких танков.