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Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 18:34
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Российские разведчики с дрона наблюдали за бойцами ВСУ на "взбесившихся" Leopard

Разведчик ВС РФ: Механики-водители ВСУ не справляются с управлением Leopard

Украинские механики-водители, служащие в танковых экипажах ВСУ, не могут справиться с Leopard, произведёнными в Германии. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал разведчик первой гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ.

По его словам, российские бойцы на кадрах с БПЛА наблюдали сложности управления немецкими машинами: один из танков ВСУ протаранил задом дом, а другой не мог разобраться, как поворачивать. Разведчик считает причиной тому плохую подготовку украинских экипажей либо неисправность самой техники.

"Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности. Когда выходили на позиции, даже жилой дом умудрились снести", дал свой комментарий по ролику разведчик.

Также военный допускает, что механики-водители настолько слабо обучены работать на "Леопардах", что попросту не чувствуют габаритов машин. А ещё он считает, что украинские военные не понимают всех возможностей немецких танков.

ВСУ попали под огонь российских сил при ночном манёвре по эвакуации подбитых Leopard
ВСУ попали под огонь российских сил при ночном манёвре по эвакуации подбитых Leopard

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются. Техника не работает так, как должна, ей необходим ремонт.

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Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

Юрий Лысенко
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