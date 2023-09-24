"Зенит" второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" одержали победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" с минимальным счётом в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ в Москве. На момент завершения матча петербуржцы лидировали со счётом 85:83.

Первая четверть игры прошла под диктовку спортсменов из Петербурга. К середине встречи южане сократили отрыв до четырёх очков. Третий период "Зенит" завершил с ещё большим преимуществом, а к концу матча счёт сравнялся. Вырвать победу петербуржцам удалось благодаря штрафным броскам, которые судья назначил из-за нарушения правил баскетболистом "Локо".

БК "Зенит" стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ второй раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял "Локомотив-Кубань", а замкнуть тройку лидеров удалось турецкому "Фенербахче".