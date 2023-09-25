Мадридское дерби осталось за "Атлетико"
"Атлетико" победил "Реал" со счётом 3:1 и выиграл мадридское дерби
Игроки "Атлетико" празднуют гол в ворота "Реала". Обложка © X / Atlético de Madrid
"Атлетико" обыграл "Реал" в мадридском дерби, состоявшемся в рамках шестого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счётом 3:1.
Голами в составе победителей отметились Альваро Мората (4-я, 46-я минуты) и Антуан Гризманн (18). Единственный мяч "Реала" забил Тони Кроос (35).
Это первое поражение "Реала" в нынешнем сезоне испанского чемпионата. С 15 очками команда Карло Анчелотти занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал десять очков и поднялся на пятую строчку.
А на минувшей неделе "Атлетико" сыграл громкий матч в Лиге чемпионов. Встреча с "Лацио" шла к победе, однако уже в компенсированное время римлян спас голкипер Иван Проведель, забивший гол и вырвавший ничью.