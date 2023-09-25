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24 сентября, 21:09

Мадридское дерби осталось за "Атлетико"

"Атлетико" победил "Реал" со счётом 3:1 и выиграл мадридское дерби

<p>Игроки "Атлетико" празднуют гол в ворота "Реала". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/Atleti/status/1706051750665286025/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Atlético de Madrid</a></p>

Игроки "Атлетико" празднуют гол в ворота "Реала". Обложка © X / Atlético de Madrid

"Атлетико" обыграл "Реал" в мадридском дерби, состоявшемся в рамках шестого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Метрополитано" и завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Альваро Мората (4-я, 46-я минуты) и Антуан Гризманн (18). Единственный мяч "Реала" забил Тони Кроос (35).

"Реал" лишь на последней минуте дожал новичка Лиги чемпионов

"Реал" лишь на последней минуте дожал новичка Лиги чемпионов

Это первое поражение "Реала" в нынешнем сезоне испанского чемпионата. С 15 очками команда Карло Анчелотти занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал десять очков и поднялся на пятую строчку.

А на минувшей неделе "Атлетико" сыграл громкий матч в Лиге чемпионов. Встреча с "Лацио" шла к победе, однако уже в компенсированное время римлян спас голкипер Иван Проведель, забивший гол и вырвавший ничью.

Артур Лапсаков
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