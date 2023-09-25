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24 сентября, 22:30

В Польше приструнили Шольца за вмешательство в дела страны

Глава МИД Польши Рау обвинил канцлера ФРГ Шольца во вмешательстве в дела страны

<p>Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zbigniew Rau</p>

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zbigniew Rau

Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вмешивается во внутренние дела его страны. Об этом министр написал у себя в соцсетях.

По его словам, заявление Шольца об ужесточении мер на границах Евросоюза "нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей", прописанные германским правительством в договоре от 1991 года. Судебный процесс, проходящий в республике, находится за рамками компетенций канцлера другой страны, полагает Рау.

"Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям", — добавил министр.

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Напомним, в конце августа СМИ опубликовали расследование о коррупции при выдаче виз в польских консульствах за пределами Европы. В связи с этим немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение пограничного контроля на границе с Польшей.

Лариса Сафронова
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