В Польше приструнили Шольца за вмешательство в дела страны
Глава МИД Польши Рау обвинил канцлера ФРГ Шольца во вмешательстве в дела страны
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Zbigniew Rau
Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вмешивается во внутренние дела его страны. Об этом министр написал у себя в соцсетях.
По его словам, заявление Шольца об ужесточении мер на границах Евросоюза "нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей", прописанные германским правительством в договоре от 1991 года. Судебный процесс, проходящий в республике, находится за рамками компетенций канцлера другой страны, полагает Рау.
"Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям", — добавил министр.
Напомним, в конце августа СМИ опубликовали расследование о коррупции при выдаче виз в польских консульствах за пределами Европы. В связи с этим немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение пограничного контроля на границе с Польшей.