В Польше приструнили Шольца за вмешательство в дела страны

Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вмешивается во внутренние дела его страны. Об этом министр написал у себя в соцсетях.

По его словам, заявление Шольца об ужесточении мер на границах Евросоюза "нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей", прописанные германским правительством в договоре от 1991 года. Судебный процесс, проходящий в республике, находится за рамками компетенций канцлера другой страны, полагает Рау.

"Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям", — добавил министр.