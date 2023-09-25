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24 сентября, 23:36

"Ньюкасл" разнёс соперника и установил исторический рекорд в АПЛ

"Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счётом 8:0, установив рекорд АПЛ

<p>Игроки и болельщики "Ньюкасла" после очередного гола. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/NUFC/status/1705998440910532789/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newcastle United FC</a></p>

Игроки и болельщики "Ньюкасла" после очередного гола. Обложка © X / Newcastle United FC

Футбольный "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" (8:0) в матче шестого тура Английской Премьер-лиги, установив рекорд АПЛ. Ещё никогда в одной игре за клуб не забивали восемь разных футболистов.

Голами отметились Шон Лонгстафф (21-я минута), Дэн Берн (31), Свен Ботман (35), Каллум Уилсон (56), Энтони Гордон (61), Мигель Альмирон (68), Бруно Гимарайнс (73) и Александер Исак (87).

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При этом до рекорда АПЛ "сороки" недотянули. В истории этого турнира сразу четыре матча завершались со счётом 9:0:

  • 1995 год: "Манчестер Юнайтед" – "Ипсвич" — 9:0;
  • 2019 год: "Саутгемптон" – "Лестер" — 0:9;
  • 2021 год: "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" — 9:0;
  • 2022 год: "Ливерпуль" – "Борнмут" — 9:0.

А на неделе "Ньюкасл" вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет. В первом матче группового этапа английский клуб сыграл вничью с "Миланом".

Артур Лапсаков
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