На Тайване известно уже о девяти погибших в результате произошедших в пятницу, 22 сентября, взрывов и пожара на заводе по производству мячей для гольфа. Ещё один человек числится пропавшим без вести, 109 получили ранения. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

На Тайване в результате взрыва на заводе погибло девять человек. Видео © X / IPNA / EMEA Intel

Трагедия случилась в уезде Пиндун на юге острова. Через некоторое время после первого прогремел второй взрыв, в результате чего обрушились конструкции здания. Владелец завода предупредил экстренные службы, что на производстве хранились опасные материалы, поэтому сначала для тушения применяли только сухие вещества. Пожарные ликвидировали огонь более суток. По последним данным, в числе погибших четверо спасателей и пять сотрудников.

На Тайване в результате взрыва на заводе погибло девять человек. Видео © X / PressTV Extra