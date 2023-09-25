Карлсон нашёл тех, кто сорвал его интервью с Путиным
Журналист Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Правительство Соединённых Штатов сорвало интервью экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом случае в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche рассказал сам журналист.
По его словам, Вашингтон десятилетиями вёл агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль. В этом ключе власти США отреагировали и на намерения Карлсона побеседовать с Путиным после начала конфликта на Украине.
"Разве мы не должны узнавать всё, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", — возмутился телеведущий.
Желание экс-ведущего Fox News взять интервью у Путина ранее прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время такая встреча не планируется.
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