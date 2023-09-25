Карлсон нашёл тех, кто сорвал его интервью с Путиным

Правительство Соединённых Штатов сорвало интервью экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом случае в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche рассказал сам журналист.

По его словам, Вашингтон десятилетиями вёл агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль. В этом ключе власти США отреагировали и на намерения Карлсона побеседовать с Путиным после начала конфликта на Украине.

"Разве мы не должны узнавать всё, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", — возмутился телеведущий.