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25 сентября, 02:55

Карлсон нашёл тех, кто сорвал его интервью с Путиным

Журналист Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Правительство Соединённых Штатов сорвало интервью экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом случае в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche рассказал сам журналист.

По его словам, Вашингтон десятилетиями вёл агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль. В этом ключе власти США отреагировали и на намерения Карлсона побеседовать с Путиным после начала конфликта на Украине.

"Разве мы не должны узнавать всё, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", — возмутился телеведущий.

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Желание экс-ведущего Fox News взять интервью у Путина ранее прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время такая встреча не планируется.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Илья Пушкарев
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