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25 сентября, 04:33

Умер босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро, находившийся в бегах 30 лет

<p>Маттео Мессина Денаро. Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Foto_segnaletica_di_Matteo_Messina_Denaro_(2023).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arma dei Carabinieri. RaiNews</a></p>

Маттео Мессина Денаро. Wikipedia / Arma dei Carabinieri. RaiNews

В тюремной больнице итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни скончался Маттео Мессина Денаро — один из главарей сицилийской мафиозной организации "Коза ностра". Об этом сообщает ANSA.

Денаро входил в список десяти наиболее опасных преступников мира и был приговорён к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей. Он около 30 лет находился в бегах, в заключении оказался лишь в январе 2023 года. По данным агентства, у 62-летнего мафиози в конце 2020 года диагностировали рак толстой кишки, правоохранители взяли его в клинике, где он проходил лечение. После поимки Денаро провели курс химиотерапии и две операции. В пятницу заключённый был объявлен неизлечимым, врачи ввели его в необратимую кому. Перед этим он увиделся с дочерью и другими родственниками.

Скрывавшегося 11 лет итальянского мафиози поймали благодаря его любви к футболу

Скрывавшегося 11 лет итальянского мафиози поймали благодаря его любви к футболу

А ранее итальянские карабинеры арестовали беглого 64-летнего мафиози Луиджи Каччапуоти. Точный адрес правоохранителям помог выведать белый пудель его любовницы: лающего пса парочка оставляла на улице. Он стоял у полузакрытого окна виллы, чем привлёк их внимание.

Лариса Сафронова
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