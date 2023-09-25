Умер босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро, находившийся в бегах 30 лет
Маттео Мессина Денаро. Wikipedia / Arma dei Carabinieri. RaiNews
В тюремной больнице итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни скончался Маттео Мессина Денаро — один из главарей сицилийской мафиозной организации "Коза ностра". Об этом сообщает ANSA.
Денаро входил в список десяти наиболее опасных преступников мира и был приговорён к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей. Он около 30 лет находился в бегах, в заключении оказался лишь в январе 2023 года. По данным агентства, у 62-летнего мафиози в конце 2020 года диагностировали рак толстой кишки, правоохранители взяли его в клинике, где он проходил лечение. После поимки Денаро провели курс химиотерапии и две операции. В пятницу заключённый был объявлен неизлечимым, врачи ввели его в необратимую кому. Перед этим он увиделся с дочерью и другими родственниками.
А ранее итальянские карабинеры арестовали беглого 64-летнего мафиози Луиджи Каччапуоти. Точный адрес правоохранителям помог выведать белый пудель его любовницы: лающего пса парочка оставляла на улице. Он стоял у полузакрытого окна виллы, чем привлёк их внимание.