Умер босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро, находившийся в бегах 30 лет

Денаро входил в список десяти наиболее опасных преступников мира и был приговорён к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе боровшихся с мафией судей. Он около 30 лет находился в бегах, в заключении оказался лишь в январе 2023 года. По данным агентства, у 62-летнего мафиози в конце 2020 года диагностировали рак толстой кишки, правоохранители взяли его в клинике, где он проходил лечение. После поимки Денаро провели курс химиотерапии и две операции. В пятницу заключённый был объявлен неизлечимым, врачи ввели его в необратимую кому. Перед этим он увиделся с дочерью и другими родственниками.