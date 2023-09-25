Боррель после участия в ГА ООН пожаловался на не играющий по правилам мир
В современном многополярном и расширяющемся мире необходимо строго следовать правилам, однако всё происходит наоборот. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после участия в Генассамблее ООН.
"Мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", — написал дипломат.
По словам Борреля, развивающиеся страны Глобального Юга ищут "альтернативы Западу" не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении.
Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль призвал ООН создать свободную от санкций Запада зону. Он заметил, что экономика страны начала восстанавливаться, несмотря на осадное положение, грабёж со стороны западных государств и рестрикции.