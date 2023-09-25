Боррель после участия в ГА ООН пожаловался на не играющий по правилам мир

В современном многополярном и расширяющемся мире необходимо строго следовать правилам, однако всё происходит наоборот. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после участия в Генассамблее ООН.

"Мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", — написал дипломат.

По словам Борреля, развивающиеся страны Глобального Юга ищут "альтернативы Западу" не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении.