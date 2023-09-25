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25 сентября, 05:24
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Морской вокзал в Одессе оказался уничтожен после взрывов

ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала после взрывов в Одессе

В результате взрывов, раздавшихся на территории Незалежной в ночь на 25 сентября, в Одессе был уничтожен морской вокзал. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада".

По её словам, взрывы были зафиксированы в припортовой инфраструктуре. Кроме того, оказалось повреждено зернохранилище, а морской вокзал "фактически уничтожен".

Вместе с тем глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Кривом Роге. Помимо этого, взрывы слышались в Никопольском районе, повреждения получили агрофирма и линия электропередачи.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

А ранее Лайф сообщал о повреждениях, зафиксированных после взрывов во Львовской области. По словам главы местной администрации, в городе Дрогобыче загорелись промышленный объект и склады. Кроме того, взрывы также прогремели в Ровно и Харькове. Там было повреждено производственное здание местного предприятия.

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Головне управління ДСНС України в Одеській області

Николь Вербер
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