Морской вокзал в Одессе оказался уничтожен после взрывов

В результате взрывов, раздавшихся на территории Незалежной в ночь на 25 сентября, в Одессе был уничтожен морской вокзал. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Рада".

По её словам, взрывы были зафиксированы в припортовой инфраструктуре. Кроме того, оказалось повреждено зернохранилище, а морской вокзал "фактически уничтожен".

Вместе с тем глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Кривом Роге. Помимо этого, взрывы слышались в Никопольском районе, повреждения получили агрофирма и линия электропередачи.