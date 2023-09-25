Химик-технолог развеяла миф об опасности пальмового масла

Пальмовое масло — это один из наиболее демонизированных на пустом месте продуктов. Практически всё, что говорят про "пальму", разбивается о камни логики и толику здравого смысла. Об этом в беседе с Лайфом рассказала Ольга Косникова — химик-технолог и автор книги "Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться".

Пальмовое масло добывают из плодов масличной пальмы, причём получаемый жир обладает сбалансированным составом — около половины ненасыщенных жиров (в том числе омега-3 и омега-9) и насыщенных. Одним словом, это недорогой и универсальный элемент, который к тому же вполне полезен по составу.

"Что же пошло не так? Почему пальмовому маслу приписывают столько опасных свойств? Всё снова и снова упирается в невежество и порой даже незнание анатомии. Пальмовое масло не может застревать где бы ни то было и оставаться внутри нас комком, который никогда не переварится. На наше счастье, у нас есть ферменты, которые расщепляют абсолютно любой жир, попадающий с пищей", — пояснила эксперт.

К тому же пальмовое масло переваривается так же, как и любое другое: кокосовое, оливковое, подсолнечное или модное масло чёрного тмина и не является канцерогеном. В умеренных количествах оно не несёт для человека совершенно никакого вреда. В отличие от кокосового масла, в пальмовом содержится высокий процент ненасыщенных жиров. Это те самые "омеги", которые многие пьют в БАДах для поддержания здоровья. Однако с точки зрения современной адекватной диетологии куда полезнее получать ненасыщенные жиры из пищи.

При умеренном потреблении разнообразных жиров и продуктов можно получить достаточное количество полезных элементов для здоровья сосудов и снижения так называемого плохого холестерина. Поэтому есть смысл комбинировать в рационе разные масла, а также сокращать количество насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо и пресловутое модное кокосовое), отметила Косникова.

"И повышать количество источников ненасыщенных жиров. Это рыба, орехи и всевозможные растительные масла. В том числе незаслуженно оболганные пальмовое и пальмоядровое масла. Мифы про их опасность не стыкуются с научными знаниями и законами, по которым работает наш организм", — добавила собеседница Лайфа.