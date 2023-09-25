Врач перечислил болезни, которые скрываются за чрезмерным аппетитом

Постоянное чувство голода вполне может свидетельствовать о серьёзных нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, в том числе речь идёт о гипертиреозе и диабете. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Так, при инсулинорезистентности или диабете часто хочется перекусить, потому что клеткам не хватает питания. Однако часть поступающих питательных веществ всё равно отправляется организмом в жировые запасы. Поэтому диабетики, как правило, страдают ожирением, отметил медик.

Также повышенная кислотность желудка, язвы и гастриты могут стать причиной излишнего аппетита. Сюда же можно отнести и сбои в работе щитовидной железы, а кроме того, гипертиреоз. В последнем случае образуется слишком много гормонов, что усиливает метаболизм, хотя человек продолжает много есть. И наконец, банальный стресс способен привести к перееданию, добавил медик.