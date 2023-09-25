Россиян возмутила свадьба с плясками молодожёнов под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"

В Новочеркасске Ростовской области молодожёны веселились под музыку украинского певца Андрея Данилко, известного в образе Верки Сердючки. Однако бдительные очевидцы тут же вызвали полицию. Видео публикует телеграм-канал "Это Ростов!".

В Ростовской области жители пожаловались на музыку Верки Сердючки. Видео © t.me / "Это Ростов!"

На кадрах невеста с подругами весело зажигает под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Прохожие останавливаются и недоуменно вслушиваются в слова, а после вызывают полицию. Прибывшие стражи порядка зарегистрировали заявление активистки, которая попросила разобраться в ситуации с песней, прославляющей Украину.