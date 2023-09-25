Россиян возмутила свадьба с плясками молодожёнов под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"
В Новочеркасске прохожие вызвали полицию из-за свадьбы под песни Сердючки
В Новочеркасске Ростовской области молодожёны веселились под музыку украинского певца Андрея Данилко, известного в образе Верки Сердючки. Однако бдительные очевидцы тут же вызвали полицию. Видео публикует телеграм-канал "Это Ростов!".
В Ростовской области жители пожаловались на музыку Верки Сердючки. Видео © t.me / "Это Ростов!"
На кадрах невеста с подругами весело зажигает под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Прохожие останавливаются и недоуменно вслушиваются в слова, а после вызывают полицию. Прибывшие стражи порядка зарегистрировали заявление активистки, которая попросила разобраться в ситуации с песней, прославляющей Украину.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отравил воду для российских военнослужащих. По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения связался в соцсетях с украинцами и признался им в своих радикальных взглядах, а также захотел поддержать Киев.
T.me / "Это Ростов!"