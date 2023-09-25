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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 09:26
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Россиян возмутила свадьба с плясками молодожёнов под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"

В Новочеркасске прохожие вызвали полицию из-за свадьбы под песни Сердючки

В Новочеркасске Ростовской области молодожёны веселились под музыку украинского певца Андрея Данилко, известного в образе Верки Сердючки. Однако бдительные очевидцы тут же вызвали полицию. Видео публикует телеграм-канал "Это Ростов!".

В Ростовской области жители пожаловались на музыку Верки Сердючки. Видео © t.me / "Это Ростов!"

На кадрах невеста с подругами весело зажигает под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина". Прохожие останавливаются и недоуменно вслушиваются в слова, а после вызывают полицию. Прибывшие стражи порядка зарегистрировали заявление активистки, которая попросила разобраться в ситуации с песней, прославляющей Украину.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отравил воду для российских военнослужащих. По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения связался в соцсетях с украинцами и признался им в своих радикальных взглядах, а также захотел поддержать Киев.

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T.me / "Это Ростов!"

Татьяна Миссуми
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