Составлен топ-10 городов России с самыми высокими зарплатами

Самый высокие зарплаты среди российских городов в Новом Уренгое и Салехарде, ниже всего они в Элисте и Нальчике, а показатель средней зарплаты превысил значение в 100 тысяч рублей в восьми крупных городах страны. Это следует из результатов исследования, которое провело РИА "Новости".

Данные Росстата говорят, что средняя зарплата в стране за период с января по июль 2023 года для крупных и средний предприятий составила 69 тысяч рублей в месяц. В абсолютном выражении это на 16% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Эксперты РИА "Новости" произвели расчёт соотношения средних заработных плат среди сотни самых крупных городов РФ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (стандартный потребительский набор — СПН). Значение легло в основу пятого ежегодного рейтинга российских городов по уровню зарплаты. Стоит отметить, что значения заработных плат и их покупательной способности серьёзно разнится между лидерами рейтинга и городами, оказавшимися внизу списка. К примеру, в одном из городов-лидеров на среднюю зарплату можно приобрести около пяти СПН, а в одном из отстающих — меньше двух, что говорит о разнице в покупательной способности более чем в 2,5 раза.

В списке городов с самыми высокими зарплатами первенство принадлежит Новому Уренгою — значение заработной платы выше стоимости СПН в шесть раз. На втором месте столица ЯНАО Салехард — 5,35 СПН к одной зарплате. На третьем месте Москва с зарплатой в 4,8 СПН. Продолжают топ-10 Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан. В конце списка находятся Нальчик и Элиста: в обоих городах за одну зарплату можно приобрести около двух СПН. В большей части городов из списка средней зарплаты хватает на покупку 2,5-3,5 СПН.

В большинстве городов с населением свыше миллиона жителей соотношение зарплаты к СПН достаточно высокое. Так, из 16 самых крупных городов РФ, 14 находятся вверху списка. Среди миллионников лидирует Москва (4,8), на втором месте Санкт-Петербург (4,2), а на самой низкой позиции находится Волгоград с соотношением 2,65.

Среди городов с самым высоким значением средней чистой зарплаты для крупных и средних предприятий лидирует Анадырь, за первое полугодие текущего года уровень заработной платы в нём достиг почти 148 тысяч рублей. Второе место — Новый Уренгой (143), третье — Москва (138). А самая низкая зарплата зафиксирована в Элисте — 37,9 тысяч рублей в месяц. Среди крупных городов средние заработные меньше 40 тысяч рублей были только в четырёх, а менее 50 тысяч — только в 30 из 100.

Также исследование показало, что в прирост чистых зарплат за месяц превысил 10% в 90 города России. В некоторых городах рост зарплат показывает мощный рывок на фоне остальных: в Оренбурге (около +24%), Нижнем Тагиле (+21%), Кирове (+21%), Кургане (около +24%) и Йошкар-Оле (+20%) средние заработные платы выросли за год более чем на 20%. Это может быть связано с производством военной продукции на местных предприятиях. В Москве рост зарплат составил +7,4%, в Санкт-Петербурге (+10,5%). Хуже всего растут зарплаты в Петропавловске-Камчатском (+1,6%).