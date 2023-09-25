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25 сентября, 09:14

В Москве ищут водителя, из "газели" которого на ходу выпала девушка без сознания

В Москве ищут водителя, у которого из грузовика на ходу выпала девушка без сознания. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует SHOT.

В Москве ищут водителя, из "газели" которого на ходу выпала девушка без сознания. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло вечером 24 сентября в столичном районе Хамовники. На ходу из кабины "газели" выпала девушка без чувств. Жива она или нет, со стороны визуально определить невозможно. Водитель спокойно вернул "пассажира" на место и уехал. Следов крови на месте падения эксперты не обнаружили.

Сейчас в ситуации разбирается полиция, мужчину и авто ищут. Машина принадлежит столичной фирме, которая занимается интернет-торговлей стройматериалами.

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Подросток заявил, что его похитили из-за долга отца, но полиция ему не до конца поверила

А ранее Лайф рассказывал, как в Калининградской области гражданин Узбекистана украл и пытался вывезти из страны 16-летнюю девочку. Однако иностранцу не удалось закончить начатое: подросток втёрлась к нему в доверие и попросилась в туалет, где рассказала обо всём незнакомой женщине и с её телефона позвонила своей маме. Уже она обратилась в полицию.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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