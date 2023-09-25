В Москве ищут водителя, у которого из грузовика на ходу выпала девушка без сознания. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует SHOT.

В Москве ищут водителя, из "газели" которого на ходу выпала девушка без сознания. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло вечером 24 сентября в столичном районе Хамовники. На ходу из кабины "газели" выпала девушка без чувств. Жива она или нет, со стороны визуально определить невозможно. Водитель спокойно вернул "пассажира" на место и уехал. Следов крови на месте падения эксперты не обнаружили.

Сейчас в ситуации разбирается полиция, мужчину и авто ищут. Машина принадлежит столичной фирме, которая занимается интернет-торговлей стройматериалами.