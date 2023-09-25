Врач раскрыла неожиданную пользу попкорна, но не спешите бежать в магазин

Попкорн полезен, если готовить его дома, есть без добавок и в умеренных количествах. Об этом заявила доктор Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

Она рассказала, что в самой кукурузе много полезного и при краткосрочной тепловой обработке все витамины сохраняются. Благодаря попкорну улучшается обмен веществ, предотвращается отложение жира, при этом калорийность снека всего 100–300 килокалорий на 100 граммов, но только если употреблять его без добавок. Также врач рассказала, что попкорн заполняет желудок и подавляет чувство голода. Но при злоупотреблении — может вызвать вздутие живота. Павлова раскрыла, что лакомство можно есть в качестве профилактики диабета, так как оно способствует снижению уровня сахара и холестерина в крови.

"Попкорн с добавками, наоборот, только вредит организму. Сахар, соль, масло и различные ароматизаторы пагубно сказываются на работе ЖКТ. Самое очевидное последствие — обезвоживание. После покупного попкорна всегда хочется пить. Водный баланс нарушается, возникает дополнительная нагрузка на поджелудочную железу. Частое употребление попкорна с добавками может привести к образованию язв желудка и гастриту", — заявила эксперт.

Она отметила, что калорийность такого продукта значительно повышается и за просмотром фильма можно съесть практически суточную норму, особенно если запить всё сладкой газировкой. Павлова порекомендовала полноценно есть перед походом в кино, а при просмотре фильма пить воду без избытка, чтобы не прерываться для походов в туалет.

Врач посоветовала готовить попкорн дома на сковороде без масла, соли и сахара, а чтобы добавить вкуса, использовать некоторые специи, пряности (например, паприка или корица) или свежие травы. Но даже такой попкорн не стоит есть чаще нескольких раз в месяц, заключила медик.