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25 сентября, 09:50

Трёхметрового питона нашли на опушке леса в Подмосковье

Грибники нашли трёхметрового питона в ящике у леса в подмосковной Балашихе

<p>Питон найден в Подмосковье. Фото © t.me / <a href="https://t.me/tu6mosoblpozhspas/2850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТУ № 6 (Ногинск, Балашиха) ГКУ МО "Мособлпожспас"</a></p>

Питон найден в Подмосковье. Фото © t.me / ТУ № 6 (Ногинск, Балашиха) ГКУ МО "Мособлпожспас"

В лесу у подмосковной Балашихи семья собирала грибы и наткнулась на деревянный ящик с трёхметровой змеёй, которую, предположительно, выбросили прежние владельцы. О случившемся сообщает территориальное управление № 6 ГКУ МО "Мособлпожспас" и публикует видео.

Змея обнаружена в Подмосковье. Видео © t.me / ТУ № 6 (Ногинск, Балашиха) ГКУ МО "Мособлпожспас"

"Прибыв на место, работники Мособлпожспаса, соблюдая осторожность, чтобы не причинить змее вреда, загрузили ящик в пожарную автоцистерну и отвезли рептилию к себе в часть", уточнили в ведомстве.

Затем змею доставили в ветеринарную клинику в Балашихе. Специалисты установили, что это питон весом 12 килограммов, его состояние удовлетворительное. Сейчас ему готовят большой вольер для прохождения реабилитации. По предварительной информации, змею выбросили хозяева.

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Ранее Лайф писал, что в Москве мужчину укусила редкая экзотическая змея, пострадавшего доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежала змея и как она оказалась в жилище.

Татьяна Миссуми
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