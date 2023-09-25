Трёхметрового питона нашли на опушке леса в Подмосковье

В лесу у подмосковной Балашихи семья собирала грибы и наткнулась на деревянный ящик с трёхметровой змеёй, которую, предположительно, выбросили прежние владельцы. О случившемся сообщает территориальное управление № 6 ГКУ МО "Мособлпожспас" и публикует видео.

"Прибыв на место, работники Мособлпожспаса, соблюдая осторожность, чтобы не причинить змее вреда, загрузили ящик в пожарную автоцистерну и отвезли рептилию к себе в часть", — уточнили в ведомстве.

Затем змею доставили в ветеринарную клинику в Балашихе. Специалисты установили, что это питон весом 12 килограммов, его состояние удовлетворительное. Сейчас ему готовят большой вольер для прохождения реабилитации. По предварительной информации, змею выбросили хозяева.