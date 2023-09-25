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25 сентября, 09:55

Рок-группе Mötley Crüe пришлось прятаться в гримёрке из-за стрельбы на концерте

На концерте американской рок-группы Mötley Crüe в Оклахоме началась стрельба

<p>Обложка © Getty Images / Per Ole Hagen / Redferns</p>

Обложка © Getty Images / Per Ole Hagen / Redferns

На ярмарочном концерте американской глэм-метал-группы Mötley Crüe в штате Оклахома произошла стрельба. По словам солиста коллектива Винса Нила, музыкантам сказали пройти в гримёрку, никто из них не пострадал.

"Нам сказали пройти в гримёрку. Были стрелки, стрелявшие в людей... К счастью, у нас всё в порядке! Спасибо всем, кто пришёл. Пожалуйста, будьте в безопасности!", написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Как пишет Fox News, стрельба началась в ходе ссоры между двумя группами людей. Один человек ранен, ещё двое арестованы, однако одного позднее отпустили. Имена нарушителей и причина конфликта не раскрываются.

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А в августе стрельба сотрясла традиционный карнавал карибской культуры в Бостоне — столице штата Массачусетс. Услышав выстрели, участники мероприятия начали разбегаться. Повреждены припаркованные рядом автомобили, некоторые люди получили лёгкие ранения.

Матвей Константинов
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