Рок-группе Mötley Crüe пришлось прятаться в гримёрке из-за стрельбы на концерте

На ярмарочном концерте американской глэм-метал-группы Mötley Crüe в штате Оклахома произошла стрельба. По словам солиста коллектива Винса Нила, музыкантам сказали пройти в гримёрку, никто из них не пострадал.

"Нам сказали пройти в гримёрку. Были стрелки, стрелявшие в людей... К счастью, у нас всё в порядке! Спасибо всем, кто пришёл. Пожалуйста, будьте в безопасности!", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Как пишет Fox News, стрельба началась в ходе ссоры между двумя группами людей. Один человек ранен, ещё двое арестованы, однако одного позднее отпустили. Имена нарушителей и причина конфликта не раскрываются.