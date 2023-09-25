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25 сентября, 09:50

Загадочному инциденту с девушкой, выпавшей из грузовика, нашли прозаичное объяснение

Девушкой, выпавшей из "газели" в Москве, оказалась 19-летняя жена водителя

Девушкой, которая выпала из грузовика в Москве на полном ходу, оказалась 19-летняя жена водителя. По данным SHOT, у 24-летнего гражданина Киргизии в дороге произошла ссора с супругой. Она хотела выбежать на светофоре, но случайно открыла дверь раньше и выпала из салона, изрядно напугав очевидцев.

В Москве ищут водителя, из "газели" которого на ходу выпала девушка без сознания. Видео © SHOT

Травм девушка не получила, медицинская помощь ей не понадобилась. У полиции к водителю претензий также нет, он уже вновь вышел на работу.

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Напомним, ранее стало известно, что в Москве ищут водителя, у которого из грузовика на ходу выпала девушка без сознания. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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