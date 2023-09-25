Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 10:06

Детей в школах и детсадах срочно спрятали в бомбоубежища из-за серии взрывов в Краснодоне

Несколько взрывов раздались в Краснодоне в ЛНР, детей спрятали в бомбоубежища

В городе Краснодоне в ЛНР раздалось несколько взрывов. Детей из школ и детских садов спрятали в бомбоубежищах. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Краснодона и Краснодонского района.

"В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. <…> В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах", — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте происшествия.

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

А вечером 23 сентября город Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу с территории Украины. Удары наносились, предположительно, из РСЗО "Град", губернатор региона сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет, но было повреждено здание промышленного предприятия.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ЛНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров