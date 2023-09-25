ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 10:06
9457

Детей в школах и детсадах срочно спрятали в бомбоубежища из-за серии взрывов в Краснодоне

Несколько взрывов раздались в Краснодоне в ЛНР, детей спрятали в бомбоубежища

В городе Краснодоне в ЛНР раздалось несколько взрывов. Детей из школ и детских садов спрятали в бомбоубежищах. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Краснодона и Краснодонского района.

"В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. <…> В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах", — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте происшествия.

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший
ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области, есть погибший и пострадавший

А вечером 23 сентября город Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу с территории Украины. Удары наносились, предположительно, из РСЗО "Град", губернатор региона сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет, но было повреждено здание промышленного предприятия.

BannerImage

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar