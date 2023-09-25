Детей в школах и детсадах срочно спрятали в бомбоубежища из-за серии взрывов в Краснодоне

В городе Краснодоне в ЛНР раздалось несколько взрывов. Детей из школ и детских садов спрятали в бомбоубежищах. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Краснодона и Краснодонского района.

"В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. <…> В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах", — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте происшествия.