Детей в школах и детсадах срочно спрятали в бомбоубежища из-за серии взрывов в Краснодоне
Несколько взрывов раздались в Краснодоне в ЛНР, детей спрятали в бомбоубежища
В городе Краснодоне в ЛНР раздалось несколько взрывов. Детей из школ и детских садов спрятали в бомбоубежищах. Об этом сообщили в телеграм-канале Администрации Краснодона и Краснодонского района.
"В течение часа в Краснодоне были слышны несколько взрывов. <…> В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах", — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб уже работают на месте происшествия.
А вечером 23 сентября город Шебекино Белгородской области подвергся очередному обстрелу с территории Украины. Удары наносились, предположительно, из РСЗО "Град", губернатор региона сообщил, что пострадавших в результате обстрела нет, но было повреждено здание промышленного предприятия.
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