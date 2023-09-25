Песков: Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам

Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта работа "будет продолжаться на постоянной основе".

"Безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам. И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. И так далее, и тому подобное", — сказал он.