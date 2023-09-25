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25 сентября, 09:59

Песков: Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам

Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта работа "будет продолжаться на постоянной основе".

"Безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам. И в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. И так далее, и тому подобное", сказал он.

Политолог рассказал, как новые регионы усилят экономическую мощь России

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Ранее Госдума одобрила в первом чтении и в целом текст законопроекта об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке подчёркивается, что воссоединение регионов базируется на исторической общности народов и подкрепляется результатами проведённых там референдумов.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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