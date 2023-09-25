Кремль посетовал на "одурманенную русоненавистничеством" общественность на Западе
Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда наступит подходящий момент
Президент России Владимир Путин даст интервью западным СМИ, когда для этого настанет подходящий момент. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 25 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль получает десятки запросов на интервью с президентом России, но "одурманенная русоненавистнической пропагандой" западная общественность вряд ли способна воспринимать позицию Москвы.
"В настоящий момент, когда так или иначе общественность серьёзно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего. Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет", — резюмировал Песков.
Он отметил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, всегда предельно откровенен, даёт развёрнутые ответы и старается донести позицию нашей страны до широких масс. Так будет и на этот раз, убеждены в Кремле.
Ранее экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон нашёл тех, кто, по его словам, сорвал его интервью с Владимиром Путиным. По словам журналиста, за этим стоит правительство Соединённых Штатов. Желание экс-ведущего Fox News взять интервью у Путина ранее прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время такая встреча не планируется.
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