Кремль посетовал на "одурманенную русоненавистничеством" общественность на Западе

Президент России Владимир Путин даст интервью западным СМИ, когда для этого настанет подходящий момент. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 25 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль получает десятки запросов на интервью с президентом России, но "одурманенная русоненавистнической пропагандой" западная общественность вряд ли способна воспринимать позицию Москвы.

"В настоящий момент, когда так или иначе общественность серьёзно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего. Но мы убеждены, что рано или поздно такой момент настанет", — резюмировал Песков.

Он отметил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, всегда предельно откровенен, даёт развёрнутые ответы и старается донести позицию нашей страны до широких масс. Так будет и на этот раз, убеждены в Кремле.