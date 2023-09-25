Российский футболист "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заболел ковидом

Российскому полузащитнику испанского ФК "Реал Сосьедад" Арсену Захаряну поставили диагноз "ковид", теперь он восстанавливает силы после болезни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть", — уточняется в заявлении.

20-летний спортсмен начал играть за "Реал Сосьедад" 19 августа. До этого он был в составе московского "Динамо". Захарян уже провёл за нынешний клуб три матча в чемпионате Испании, однако результативности не показал.