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25 сентября, 10:18

Российский футболист "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заболел ковидом

<p>Футболист Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Футболист Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Российскому полузащитнику испанского ФК "Реал Сосьедад" Арсену Захаряну поставили диагноз "ковид", теперь он восстанавливает силы после болезни. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть", — уточняется в заявлении.

20-летний спортсмен начал играть за "Реал Сосьедад" 19 августа. До этого он был в составе московского "Динамо". Захарян уже провёл за нынешний клуб три матча в чемпионате Испании, однако результативности не показал.

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Ранее сообщалось, что испанскому футболисту Хави Серрано потребовалась срочная медицинская помощь после проглоченной пчелы. Спортсмена госпитализировали с отёком горла. Инцидент произошёл на тренировке.

Татьяна Миссуми
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