Путину показали проект обновлённого Уссурийска с "Зелёным островом" и системой дамб

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину был представлен мастер-план развития Уссурийска. Об этом говорится в пресс-релизе Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.

На сегодняшний день были созданы и согласованы мастер-планы (документы пространственного развития нового поколения) для 25 городов на Дальнем Востоке, включающие в себя масштабные проекты обновления и стабильного развития до 2030 и 2040 годов. Один из таких мастер-планов разработан командой факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ для Уссурийского городского округа, его представили президенту РФ 13 сентября на полях Восточного экономического форума.

"Разработка мастер-плана для такого города требует комплексного подхода, поэтому в проект были вовлечены эксперты факультета с разными компетенциями — экономическими, проектировочными, пространственными, инженерными. В результате наша команда смогла создать высокоинтеллектуальный продукт, который поможет Уссурийску реализовать свой потенциал", — рассказал директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

По его словам, работа над развитием Уссурийска была очень интересной: этот город чаще прочих в регионе становится целью тайфунов, которые за последние несколько лет набрали силу, поэтому стандартные решения для него не подходят. Одним из обязательных условий создания качественного мастер-плана является максимальное участие всех заинтересованных сторон: органов власти, представителей бизнеса, членов экспертного сообщества и жителей. В финальном мастер-плане для Уссурийска отражено несколько фундаментальных решений, которые обеспечат развитие города и повысят уровень его защиты и безопасность прилегающих сельских территорий от наводнений.

Главным из таких решений является обновлённая система дамб и "зелёная" ливнёвка. С их помощью планируется повысить уровень жизни города и создать возможности для освоения бизнесом территорий, которые ранее считались непригодными. Кроме того, мастер-план включает в себя ревитализацию парка "Зелёный остров", благодаря которой он превратится в ядро зелёного каркаса города, включающее в себя новые набережные на возводящихся дамбах.

Также планируется строительство международного экспоцентра и агропромышленного технопарка. Благодаря инвестициям в область инновационных сельхозтехнологий, Уссурийск укрепится в статусе лидера продовольственной безопасности на Дальнем Востоке, а экспортный потенциал соседствующего с Китаем региона будет усилен.