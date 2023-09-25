ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 11:01
6812

Беспилотники Киева вновь пытались атаковать российские объекты в Чёрном море и под Белгородом

МО РФ: Над Белгородом и Чёрным морем пресечена новая атака украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

ПВО отразила атаку беспилотника в Тульской области
ПВО отразила атаку беспилотника в Тульской области

Отметим, что за сегодняшний день это уже не первая атака. Около 9 утра средства противовоздушной обороны уже уничтожали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, а в ночь на понедельник дежурные средства ПВО работали в северо-западной части акватории Чёрного моря и над Крымом, сбив четыре аппарата противника.

BannerImage

Getty Images / Ignacio Marin

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar