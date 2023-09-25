Беспилотники Киева вновь пытались атаковать российские объекты в Чёрном море и под Белгородом
МО РФ: Над Белгородом и Чёрным морем пресечена новая атака украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один — над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщила в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Минобороны России.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что за сегодняшний день это уже не первая атака. Около 9 утра средства противовоздушной обороны уже уничтожали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, а в ночь на понедельник дежурные средства ПВО работали в северо-западной части акватории Чёрного моря и над Крымом, сбив четыре аппарата противника.
Getty Images / Ignacio Marin