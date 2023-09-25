Минобороны: ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР

ВС России отразили семь атак ВСУ Спорного, Берестового и Майорска Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник потерял до 445 человек убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.

Кроме того, российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы Д-30, а в районе Звановки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.