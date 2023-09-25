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25 сентября, 12:01

Полиция Аланд перестала искать минёров консульства РФ, "заляпавших" ДНК место преступления

Полиция прекратила следствие по факту нападения на консульство РФ на Аландах

Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) приостановила предварительное расследование по факту нападения на российское консульство в Мариехамне с помощью взрывного шумового устройства, поиски злоумышленников прекращены. Об этом сообщил в эфире Ålands radio руководитель предварительного расследования Кристоффер Альфорс.

Правоохранители не смогли найти напавших, несмотря на множество отпечатков и следов ДНК на месте преступления. В полиции заявили, что не смогли соотнести их с имеющимися в регистре данными. А видеозапись с камеры наблюдения там объявили настолько плохого качества, что невозможно идентифицировать запечатлённых на ней людей.

"Полиция приняла все возможные в подобных случаях меры, и эти меры не дали никаких результатов, позволяющих заподозрить кого-либо в совершении преступления", — сказал Альфорс и пообещал возобновить расследование в случае появления новых улик.

В МИД заявили об атаке на российское консульство на Аландах

В МИД заявили об атаке на российское консульство на Аландах

Напомним, в начале мая группа неизвестных совершила атаку на консульство России в городе Мариехамн, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах. По данным МИД РФ, на территорию диппредставительства бросили взрывное шумовое устройство. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Konsaland.mid

Андрей Бражников
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