Полиция Аланд перестала искать минёров консульства РФ, "заляпавших" ДНК место преступления

Полиция Аландских островов (автономия в составе Финляндии) приостановила предварительное расследование по факту нападения на российское консульство в Мариехамне с помощью взрывного шумового устройства, поиски злоумышленников прекращены. Об этом сообщил в эфире Ålands radio руководитель предварительного расследования Кристоффер Альфорс.

Правоохранители не смогли найти напавших, несмотря на множество отпечатков и следов ДНК на месте преступления. В полиции заявили, что не смогли соотнести их с имеющимися в регистре данными. А видеозапись с камеры наблюдения там объявили настолько плохого качества, что невозможно идентифицировать запечатлённых на ней людей.

"Полиция приняла все возможные в подобных случаях меры, и эти меры не дали никаких результатов, позволяющих заподозрить кого-либо в совершении преступления", — сказал Альфорс и пообещал возобновить расследование в случае появления новых улик.