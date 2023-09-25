Боксёрский зал для детей открылся на Херсонщине при поддержке "Единой России"

В селе Фрунзе Херсонской области при поддержке партии "Единая Россия" был открыт зал для занятий детей боксом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

Занятия в этом крупном селе неподалёку от Геническа прекратились по причине кадрового голода и отсутствия подходящего помещения. Об этом местные жители сообщили секретарю отделения партии "Единая Россия" по Херсонской области, сенатору Игорю Кастюкевичу. В ЕР взялись за решение вопроса, подключилась и Федерация бокса региона. Именно её руководитель — также состоящий в "Единой России" — Владимир Косов решил вопрос с помещением, нашёл тренеров и оказал помощь в приобретении спортивного инвентаря.

Зал для тренировок безвозмездно предоставила администрация Генического округа. Ремонтом и подбором инвентаря занимались представители региона – шефа Генического округа — Республики Адыгея. Также регион-шеф и местные предприниматели подарили уже записавшимся на занятия в селе Фрунзе детям новёхонькие боксёрские перчатки и "лапы" для их первых тренировок.

Тренер-преподаватель Андрей Волощук рассказывает о том, как будут проходить занятия боксом для детей в новом зале в селе Фрунзе. Видео © Предоставлено Лайфу

В зале постелили ковры, построили ринг, развесили боксёрские груши и мушки. Первые две группы молодых боксёров уже укомплектованы. Они приступили к тренировкам сразу же после церемонии открытия зала. Первый мастер-класс прошёл под руководством приглашённых из Геническа тренеров.

"Будем три раза в неделю приезжать. У группы новичков начальную подготовку будем проводить в понедельник, среду и пятницу. Полтора-два часа вполне достаточно. Так будем два-три месяца ездить. Потом увеличим количество занятий до четырёх-пяти раз в неделю", — сообщил тренер Андрей Волощук.