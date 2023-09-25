Матвиенко указала на финансовую дыру в Почте России и пригрозила правоохранителями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в Почте России, соответствующее заявление она сделала на заседании Совфеда, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.

"Ну невозможно: финансовая дыра в Почте России растёт и растёт и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем, рассосётся. Не рассосётся там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными и вы как министр экономического развития", — сказала политик.

По словам Матвиенко, эту проблему необходимо срочно исправлять, так как чем дольше на неё будут закрывать глаза, тем она будет становиться хуже. Политик отметила, что законодатели шли на все предложения Почты России, а финансовое положение очень печальное. Причём все это знают, но не принимают мер.

Спикер считает, что необходимо сделать тщательный анализ происходящего, а в самой Почте России могут идти "другие процессы", которые "надо с участием правоохранительных органов или других поправить". В то же время, подчеркнула Матвиенко, компания нужна и её необходимо сохранить.

"Есть предложения, которые надо рассмотреть, решать правительству. Но надо принимать решение, не откладывая в долгий ящик, не затягивая, иначе там эта финансовая дыра превратится в огромную яму, куда всё провалится", — сказала спикер СФ.