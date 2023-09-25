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25 сентября, 12:51

Названа дата суперфинала Кубка России по футболу сезона 2023/24

РФС: Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня

Названа дата суперфинала Фонбет Кубка России по футболу сезона 2023/24. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, он пройдёт 2 июня 2024 года.

Первая игра финала "Пути Российской премьер-лиги" состоится с 30 апреля по 2 мая 2024 года, а ответная — с 14 по 16 мая. Финал — также с 14 по 16 мая.

Дзюба в матче с "Оренбургом" от злости разорвал на себе футболку

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Лайф писал, что петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" в матче четвёртого тура группового этапа РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Игра прошла дома у проигравшей команды. Основное время закончилось со счётом 3:3, а в серии пенальти представители Северной столицы забили 4 мяча против двух у противника.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Матвей Константинов
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