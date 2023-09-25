Названа дата суперфинала Кубка России по футболу сезона 2023/24

Названа дата суперфинала Фонбет Кубка России по футболу сезона 2023/24. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, он пройдёт 2 июня 2024 года.

Первая игра финала "Пути Российской премьер-лиги" состоится с 30 апреля по 2 мая 2024 года, а ответная — с 14 по 16 мая. Финал — также с 14 по 16 мая.