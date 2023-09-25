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25 сентября, 14:12

В администрации Воронежа ввели масочный режим

Масочный режим введён в администрации Воронежа на крупных совещаниях. Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии, пока введение ограничений в школах не ожидается.

"Речь идёт о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний. Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется", — уточнила представитель мэрии.

На сайте самой администрации сообщается, что на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина 25 сентября замглавы администрации по социальной политике Любовь Кулакова доложила, что на конец прошлой недели доля заболевших ОРВИ учеников воронежских школ составила всего 9,6%. А по всей области подхвативших вирус за это же время 7281 человек. Ещё 177 жителей заразились CoViD-19, это на 56,64% больше, чем было в предыдущие семь дней. В региональном управлении Роспотребнадзора не считают нужным вводить в Воронежской области ограничения, но возможны точечные меры.

Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида

Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в России нет необходимости вводить масочный режим. Решение о принятии таких мер в рамках организаций — на усмотрение работодателей.

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Юрий Лысенко
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