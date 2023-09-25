В администрации Воронежа ввели масочный режим

На сайте самой администрации сообщается, что на еженедельном совещании у главы города Вадима Кстенина 25 сентября замглавы администрации по социальной политике Любовь Кулакова доложила, что на конец прошлой недели доля заболевших ОРВИ учеников воронежских школ составила всего 9,6%. А по всей области подхвативших вирус за это же время 7281 человек. Ещё 177 жителей заразились CoViD-19, это на 56,64% больше, чем было в предыдущие семь дней. В региональном управлении Роспотребнадзора не считают нужным вводить в Воронежской области ограничения, но возможны точечные меры.