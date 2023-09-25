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25 сентября, 14:13

Матвиенко поручила сделать запрос в ФАС из-за резкого повышения цен на учебники

Издательство "Просвещение" необходимо проверить после увеличения им цен на учебники. С такой просьбой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

"Прошу подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?" — отметила спикер Совфеда.

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Ранее в Минпросвещения России заявили, что в российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца для одиннадцатых классов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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