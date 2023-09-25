Матвиенко поручила сделать запрос в ФАС из-за резкого повышения цен на учебники

Издательство "Просвещение" необходимо проверить после увеличения им цен на учебники. С такой просьбой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

"Прошу подготовить запрос в ФАС с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?" — отметила спикер Совфеда.