Глава Почты России заверил в сокращении финансовой дыры после упрёков Матвиенко

Почта России за последние полгода сократила размер убытков от операционной деятельности почти втрое, несмотря на очень трудную ситуацию в начале 2023 года. Об этом через пресс-службу компании сообщил её глава Михаил Волков, отвечая на критику со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко насчёт растущей финансовой дыры в бюджете компании.

"За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остаётся очень напряжённой", — заявил Волков.

По его уверениям, порядка 27 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности и удалённых населённых пунктах, не принося никакой прибыли и выполняя только свои общественно значимые функции. Филиалы почты в таких местах убыточны, но нужны людям и государству, а для их содержания требуется системное обеспечение, говорит Волков.