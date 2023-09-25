Загадочное исчезновение парня привело полицию к нарколаборатории в Подмосковье
Полиция нашла нарколабораторию в коровнике в Подмосковье
В Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию в заброшенном коровнике, когда прочёсывали местность в поисках пропавшего молодого человека. О случившемся пишет SHOT.
20-летний парень приехал в регион из Нижнего Тагила и обосновался в Коломне четыре месяца назад. Родителям он рассказал, что собирается работать мастером по ремонту компьютеров. Недавно он написал отцу сообщение, что собирается к клиенту и отправляет координаты места на случай своей пропажи.
После этого молодой человек перестал выходить на связь, а родители обратились в полицию. По указанным координатам правоохранители вышли к бывшему коровнику, внутри которого оказалось кустарное производство наркотических веществ. Было изъято почти 4 килограмма готового мефедрона. В помещении найдены вещи нижнетагильца и его паспорт, а рядом — документы на имя 34-летней жительницы Челябинской области. Ведётся расследование.
Ранее в Санкт-Петербурге IT-специалист под действием наркотиков чуть не убил свою девушку, работавшую в этой же сфере. Он напал на неё с ножом, но пострадавшую вовремя спасли соседи.
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