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25 сентября, 16:42

Загадочное исчезновение парня привело полицию к нарколаборатории в Подмосковье

Полиция нашла нарколабораторию в коровнике в Подмосковье

В Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию в заброшенном коровнике, когда прочёсывали местность в поисках пропавшего молодого человека. О случившемся пишет SHOT.

20-летний парень приехал в регион из Нижнего Тагила и обосновался в Коломне четыре месяца назад. Родителям он рассказал, что собирается работать мастером по ремонту компьютеров. Недавно он написал отцу сообщение, что собирается к клиенту и отправляет координаты места на случай своей пропажи.

После этого молодой человек перестал выходить на связь, а родители обратились в полицию. По указанным координатам правоохранители вышли к бывшему коровнику, внутри которого оказалось кустарное производство наркотических веществ. Было изъято почти 4 килограмма готового мефедрона. В помещении найдены вещи нижнетагильца и его паспорт, а рядом — документы на имя 34-летней жительницы Челябинской области. Ведётся расследование.

Неадекват, набросившийся с ножом на экипаж ДПС в Петербурге, был под бутиратами

Неадекват, набросившийся с ножом на экипаж ДПС в Петербурге, был под бутиратами

Ранее в Санкт-Петербурге IT-специалист под действием наркотиков чуть не убил свою девушку, работавшую в этой же сфере. Он напал на неё с ножом, но пострадавшую вовремя спасли соседи.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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