Загадочное исчезновение парня привело полицию к нарколаборатории в Подмосковье

В Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию в заброшенном коровнике, когда прочёсывали местность в поисках пропавшего молодого человека. О случившемся пишет SHOT.

20-летний парень приехал в регион из Нижнего Тагила и обосновался в Коломне четыре месяца назад. Родителям он рассказал, что собирается работать мастером по ремонту компьютеров. Недавно он написал отцу сообщение, что собирается к клиенту и отправляет координаты места на случай своей пропажи.

После этого молодой человек перестал выходить на связь, а родители обратились в полицию. По указанным координатам правоохранители вышли к бывшему коровнику, внутри которого оказалось кустарное производство наркотических веществ. Было изъято почти 4 килограмма готового мефедрона. В помещении найдены вещи нижнетагильца и его паспорт, а рядом — документы на имя 34-летней жительницы Челябинской области. Ведётся расследование.