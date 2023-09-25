Пашинян встретился с главой МВД России в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Фото © МВД России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил взаимодействие силовых ведомств с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Встреча состоялась в Ереване. Об этом рассказали в армянском кабмине.
"Премьер-министр Никол Пашинян принял министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Премьер-министр подчеркнул тесное сотрудничество и последовательную работу между министерствами внутренних дел двух стран в борьбе с преступностью и на других направлениях", — говорится в заявлении.
Ранее МИД России выпустил заявление в ответ на выпады Пашиняна. В ведомстве пояснили, что армянский премьер своими антироссийскими заявлениями пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике республики, обвиняя во всём Москву.