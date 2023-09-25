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25 сентября, 17:27

Могилу пропавшего парня нашли в нарколаборатории в Коломне, его тайно закопала хозяйка

Тело пропавшего в Коломне парня нашли закопанным в коровнике-нарколаборатории

Исчезнувший в Коломне молодой человек найден мёртвым внутри нарколаборатории, обустроенной в помещении бывшего коровника. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, тело 20-летнего Никиты было закопано в оборудованном для изготовления мефедрона ангаре на глубине полутора метров. Полиции удалось задержать 34-летнюю Евгению из Челябинской области, паспорт которой ранее был обнаружен рядом с документами погибшего молодого человека. На допросе она созналась в том, что является организатором производства наркотиков в снятом в аренду ангаре, а Никита был её помощником в изготовлении и употреблении товара.

Причиной смерти парня, по версии Евгении, стала передозировка наркотиками четыре дня назад. Женщина, с учётом обстоятельств, сочла за лучшее не сообщать о гибели своего напарника в полицию и просто зарыла его тело в землю. При первичном осмотре эксперты не выявили признаков насильственной смерти, но точные причины будут установлены судмедэкспертизой. Отец Никиты отправился в Коломну из Нижнего Тагила. Полиция проводит проверку, открыт вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Ленинградской области спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку

В Ленинградской области спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку

Напомним, в Московской области полицейские обнаружили нарколабораторию в заброшенном коровнике, когда прочёсывали местность в поисках пропавшего молодого человека. Недавно он написал отцу сообщение, что собирается к клиенту и отправляет координаты места на случай своей пропажи. После этого парень перестал выходить на связь, а родители обратились в полицию.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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